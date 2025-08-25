Поезда МЦД-4 задерживаются в сторону Железнодорожной

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Несколько электричек четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) задерживаются в пути в сторону станции Железнодорожная по техническим причинам. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем телеграм-канале.

В пресс-службе добавили, что в нескольких вагонах пассажиры электропоезда № 6790 Апрелевка – Железнодорожная сорвали стоп-кран. В связи с этим поезда следуют с отклонением от графика в обоих направлениях.

Сейчас МЖД принимает меры для сокращения времени опоздания задержанных поездов.

Ранее более 45 поездов в Ростовской области шли с опозданием из-за падения БПЛА и нарушения работы контактной сети. Максимальное время задержки составляло до 3,5 часа. При этом отмена рейсов не была допущена. Всем пассажирам оказывали всестороннюю помощь и содействие, а об изменениях информировали по СМС.