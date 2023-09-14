Почти 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утром 14 сентября в столичных аэропортах задержали и отменили 26 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

В частности, во Внуково задержали четыре рейса и три отменили, в Домодедово задержали 11 рейсов и два отменили, в Шереметьево задержали шесть рейсов.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Благовещенска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Красноярска из-за пьяного дебошира. 31-летний мужчина из Амурской области нецензурно высказывался в адрес бортпроводников и других пассажиров, а на замечания стюардесс не реагировал.

"Актуальный репортаж": пассажиры стали чаще нарушать правила поведения на борту самолета