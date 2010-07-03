Работу станций возле стадиона "Открытие Арена" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки метро могут ограничить вход и выход пассажиров днем, 14 сентября, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

Это связано с тем, что в 16:30 на стадионе "Открытие Арена" встретятся "Спартак" и "Урал". В метро подчеркнули, что зрителям матча Российской футбольной премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через названные станции.

"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – говорится в сообщении.

Также зрителям футбольного матча рекомендуют приобрести билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания мероприятия.