Работу станций возле стадиона "Открытие Арена" могут ограничить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На станциях "Спартак" и "Тушинская" фиолетовой ветки метро могут ограничить вход и выход пассажиров днем, 14 сентября, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Это связано с тем, что в 16:30 на стадионе "Открытие Арена" встретятся "Спартак" и "Урал". В метро подчеркнули, что зрителям матча Российской футбольной премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через названные станции.
"По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок", – говорится в сообщении.
Также зрителям футбольного матча рекомендуют приобрести билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания мероприятия.
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