Пассажиры столичного метро забыли зонт-фламинго и игрушечную катану летом

Фото: mosmetro.ru

Пассажиры московского метро с начала лета забыли зонт с ручкой в виде фламинго, игрушечную катану и сиреневого котенка, рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Всего в июне и июле на складах забытых вещей оказались 678 зонтов, 175 бейсболок, 111 игрушек и 43 единицы спортивного инвентаря.

По поручению Сергея Собянина продолжается развитие пассажирских сервисов, а склады забытых вещей – один из самых востребованных и старейших сервисов столичного метро, отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Сейчас работают три таких склада: на станциях "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр". Просим пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи", – добавил вице-мэр.

В ведомстве также напомнили, что склады работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

Зимой в московском метро забыли металлических гонг, фарфоровую куклу и барабанные палочки. Всего жители столицы и гости города оставили около 14 тысяч предметов, которые позже находили сотрудники. Чаще всего вещи забывали на конечных станциях линий.

