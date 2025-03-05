Пассажиры оставили металлический гонг и фарфоровую куклу в столичном метро зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры забыли прошедшей зимой металлический гонг, фарфоровую куклу и барабанные палочки в столичном метро. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс.

По данным департамента, жители и гости Москвы оставили в метро около 14 тысяч предметов, которые позже находили сотрудники. При этом чаще всего пассажиры забывали вещи на конечных станциях линий.

Департамент посоветовал горожанам, которые случайно оставили вещи в метро, звонить в контакт-центр "Московский транспорт". Также забрать предмет можно через заявку в приложении "Метро Москвы". Для этого необходимо подробно описать приметы забытой вещи и поездку, в том числе ее дату, время, линию метро, по которой совершались передвижения.

"Если ваша вещь соответствует описанию поступившей на склад, вам нужно будет приехать с необходимыми документами, чтобы опознать и забрать ее", – добавили в ведомстве.

Однако в случае, если пассажир сразу понял, что оставил вещь на платформе или в вагоне поезда, ему следует связаться с сотрудниками службы экстренной помощи или обратиться к дежурному по станции.

Между тем свыше 400 вещей жители и гости Московской области оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях АО "Мострансавто" в январе. Самыми необычными находками стали раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также в число лидеров забытых предметов вошли транспортные карты, рюкзаки и книги. По данным перевозчика, часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумочки, банковские карты.