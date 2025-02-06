Увлажнитель воздуха и набор для рукоделия забыли пассажиры Мострансавто в январе

Фото: mostransavto.ru

Свыше 400 вещей жители и гости Московской области оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях АО "Мострансавто" в январе, передает пресс-служба перевозчика.

Самыми необычными находками стали раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Также в число лидеров забытых предметов вошли транспортные карты, рюкзаки и книги.

Как уточнили в пресс-службе, часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумочки, банковские карты. В компании отметили, что всегда есть шанс вернуть потерянную вещь.

Для этого необходимо заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе "Пассажирам"/"Забытые вещи". Также нужно будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет.

При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры, в свою очередь, могут получить вещи в сопровождении родителей.

Отмечается, что все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются.

Тем временем пассажиры аэроэкспрессов за время новогодних праздников забыли всего 104 вещи, среди которых компьютерная мышь, колбаса и мандарины.

Еще сотрудники смогли найти зимние головные уборы, перчатки, варежки и шарфы, мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также рюкзаки и сумки. Упомянули и другие редкие находки: переноска для животных, черный пояс, меховые наушники, бальзам для губ и серая муфта.

При этом в 2024 году пассажиры "Аэроэкспресса" забыли в поездах и терминалах компании 4 830 различных предметов, 1 090 потерянных вещей сотрудники компании вернули владельцам, которые обратились за пропажей.