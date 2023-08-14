Минтранс РФ не предлагал отменить дублирование информации в метро на английском языке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минтранс РФ не предлагал отменить дублирование информации на внеуличном транспорте (метро, монорельс и канатная дорога) на английском языке. Решение о дублировании информации передадут на региональный уровень. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство.

В ведомстве объяснили, что проект приказа не запрещает регионам дублировать информацию в транспорте на английском языке. С субъектов РФ снимаются излишние требования дублирования там, где в этом нет необходимости.

Уточняется, что требования дублирования информации на внеуличном транспорте регламентировались проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Минтрансе подчеркнули, что при принятии проекта приказа, регионы смогут сами решать, необходимо им дублирование или нет, в зависимости от территориальных особенностей, проводимых культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.

Ранее 14 августа сообщалось, что министерство транспорта РФ предложило отменить дублирование информации на английском языке на схемах и указателях метро, монорельса, фуникулеров и канатных дорог. Дублирование информации в виде аудиосообщений на другой язык также станет необязательным.

До этого депутаты Госдумы Краснодара поддержали введение запрета на оформление и размещение вывесок на иностранных языках в городе. По их мнению, нововведение позволит сформировать в городе единый архитектурный стиль.

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