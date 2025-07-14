Аэропорты столичного региона работают штатно в условиях грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский работают штатно в условиях непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы авиагаваней.

"Московский аэропорт Домодедово является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода", – указали представители аэропорта.

Вместе с тем в авиагавани указали, что в настоящий период содержание аэродрома осуществляется с учетом погодных условий. Кроме того, специалисты предприняли дополнительные шаги, направленные на защиту авиагавани от порывов ветра и обеспечения безопасности всех процессов на аэродроме.

Штатно продолжает работать и Шереметьево. Также сбоев в расписании к настоящему моменту не зафиксировали в аэропорту Жуковский.

По прогнозам, сильный ливень, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20–23 метров в секунду ожидаются в Москве до конца суток 14 июля. В связи с этим горожан призвали не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автомобилистов призвали не отвлекаться на телефон и не совершать резкие маневры.

Из-за грозы в столице действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 00:00 16 июля. По прогнозам синоптиков, 14-го и 15-го числа в столице выпадет около 20 миллиметров осадков, то есть от 15 до 20% месячной нормы.