Патрулирование на пяти столичных улицах усилят из-за жалоб на нарушения ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Контроль за правилами остановки автомобилей решили усилить на пяти столичных улицах после того, как поступили жалобы на частые случаи нарушения ПДД, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Специалисты Московской административной дорожной инспекции будут патрулировать улицы Куусинена и Тверскую (в районе дома 3), Университетский проспект, Трехпрудный переулок, а также 1-й Краснокурсантский проезд.

Отмечается, что на указанных улицах автомобилисты оставляют машины под запрещающими знаками, в результате чего затрудняется движение и происходят аварии.

Мероприятия по контролю за соблюдением ПДД проводятся для обеспечения безопасности, а также с целью сокращения заторов на этих участках.

Граждане могут сообщить о случаях неправильной парковки по телефону 8 (495) 540-76-56.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва является лидирующим регионом в Российской Федерации по уровню безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что в систему фотовидеофиксации ЦОДД входят 3,8 тысячи комплексов, включая стационарные, передвижные и мобильные камеры. Благодаря всем этим комплексам снижается количество ДТП, нарушений ПДД, число угонов. Также это помогает сохранить жизни граждан.

Система начала работать в 2012 году. С этого момента число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения сократилось в 3 раза.



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