Число людей в общественном транспорте Москвы заметно вырастет с 15 июня

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С понедельника, 15 июня, количество пассажиров городского транспорта возрастет, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. В ведомстве напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте.

"Угроза заражения все еще остается, и мы просим не забывать думать о собственной безопасности. Подчеркиваем важность соблюдения санитарной дистанции и одновременного ношения масок и перчаток. Это позволяет усилить эффективность мер, принимаемых в городском транспорте для профилактики коронавируса", – говорится в сообщении.

В то же время метро, пригородные железнодорожные перевозчики и операторы наземного транспорта продолжают уделять большое внимание дезинфекции.

На всех станциях подземки продаются маски и перчатки, маломобильные пассажиры метро могут получить средства индивидуальной защиты бесплатно.

Ранее с заявлением о необходимости сохранения масочного режима выступал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он отмечал, что в целом в России ситуация с коронавирусом управляемая, однако в каждом конкретном регионе следует прислушиваться к советам медиков и региональных штабов по борьбе с распространением COVID-19.