Больше 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Более четырех десятков рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы, сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Согласно данным сервиса, во Внукове задержано девять рейсов и три отменено, в Домодедове 14 вылетов задержали и пять отменили. В Шереметьеве дожидаются вылета двенадцать бортов и один рейс был отменен.

Ранее в СМИ сообщалось, что с начала апреля в аэропорту Шереметьево изменились схемы полетов. Набирая высоту, лайнеры разворачиваются в районе Волоколамского шоссе в сторону города и идут вдоль МКАД на восток. По пути самолеты пролетают над московским районом Митино на сравнительно низкой высоте.