ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителей столицы призвали пересесть на общественный транспорт из-за дождя, который местами идет в городе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящий момент трафик на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение наблюдается в оба направления на ТТК возле Чурской эстакады, а также на МКАД рядом с Ленинградским шоссе и Садовом кольце в районе Валовой улицы.

Автомобили свободно проезжают на Ленинградском и Ярославском шоссе в обе стороны. Кроме того, свободна дорога на проспекте Маршала Жукова.

Москвичам посоветовали перенести поездки на личном транспорте на более позднее время, после 19:00. На интенсивность движения могут повлиять дорожные работы, небольшие аварии или погодные условия.

"Будьте внимательны на дороге: соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – отметили в ведомстве.

Круглосуточное наблюдение за ситуацией на дорогах осуществляют ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столице ожидается дождь. При этом до субботы, 17 мая, прогнозируется до 18 градусов тепла, однако в воскресенье, 18 мая, в Москву придет похолодание до 13 градусов. В понедельник, 19 мая, возможны "затухающие дожди", после чего осадки не будут выпадать несколько дней.