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10:20

Транспорт

Движение трамваев восстановлено на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восстановилось движение трамваев на Русаковской улице. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее стало известно о задержке трамваев №4, 7, 13 и 43 в районе остановки "Метро Сокольники".

"Восстановлено движение трамваев на улице Русаковская", – сообщается в публикации.

Ранее департамент предупредил москвичей, что движение на Варшавском шоссе в районе дома №128 ограничено из-за наезда автомобиля на препятствие. Как уточнили в ведомстве, съезд на дублер в сторону области оказался перекрыт. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего машина совершила наезд на препятствие.

На место выехали оперативные службы города. Специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося.

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