Движение на трассе М7 у поселка Обухово будут перекрывать с 20 мая по 14 июня

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Трассу М7 у поселка Обухово с 20 мая по 14 июня нынешнего года будут полностью перекрывать по ночам. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

"На трассе М7 возле Обухово с 20 мая по 14 июня планируются ночные перекрытия движения", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что остановки движения на 43-м километре трассы М7 в районе поселка Обухово намечены на 20 и 25 мая, а также на 1, 7 и 14 июня с 5:00 до 5:40. В данное время там будут проводиться работы по установке рамных опор.

В пресс-службе отметили, что в сторону Москвы объезд перекрываемого участка будет возможен по маршруту: поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и выезд на М7 по Новинскому шоссе. В сторону области можно будет проехать через съезд на Восточное шоссе, далее через Зарю по Носовихинскому шоссе, а затем по Кудиновскому шоссе через деревню Аксено-Бутырки.

В ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" попросили водителей заблаговременно планировать маршрут следования с учетом перекрытий.

Ранее стало известно об изменении в движении транспорта на северо-западе Москвы. Сообщалось, что на некоторых участках дорог с 15 мая планируются перекрытия из-за реконструкции инженерных сетей.