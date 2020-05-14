Движение на трассе М7 у поселка Обухово будут перекрывать с 20 мая по 14 июня

03:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трассу М7 у поселка Обухово с 20 мая по 14 июня нынешнего года будут полностью перекрывать по ночам. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".
"На трассе М7 возле Обухово с 20 мая по 14 июня планируются ночные перекрытия движения", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что остановки движения на 43-м километре трассы М7 в районе поселка Обухово намечены на 20 и 25 мая, а также на 1, 7 и 14 июня с 5:00 до 5:40. В данное время там будут проводиться работы по установке рамных опор.
В пресс-службе отметили, что в сторону Москвы объезд перекрываемого участка будет возможен по маршруту: поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и выезд на М7 по Новинскому шоссе. В сторону области можно будет проехать через съезд на Восточное шоссе, далее через Зарю по Носовихинскому шоссе, а затем по Кудиновскому шоссе через деревню Аксено-Бутырки.
В ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" попросили водителей заблаговременно планировать маршрут следования с учетом перекрытий.
Ранее стало известно об изменении в движении транспорта на северо-западе Москвы. Сообщалось, что на некоторых участках дорог с 15 мая планируются перекрытия из-за реконструкции инженерных сетей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: