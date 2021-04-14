Беспилотник на базе отечественного автомобиля начал работать в ГКБ № 1 имени Пирогова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый беспилотный автомобиль на базе отечественного универсала начал работать в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Машина доставляет анализы пациентов между корпусами больницы.

С сентября прошлого года по территории больницы курсировал автомобиль зарубежного производства. Его заменили на отечественную разработку.

Над беспилотником работали ученые научно-исследовательского института "МосТрансПроект" вместе с коллегами из МАДИ. Их автомобиль прошел сертификацию в институте "НАМИ". Для запуска уже внесли все необходимые пометки в документы автомобиля. Несмотря на это, по закону за рулем все еще обязан находиться пилот-оператор.

Программу пилотного тестирования инновационных решений реализуют в Москве с 2019 года. С момента запуска программы испытания прошли больше 50 технологичных проектов, еще около 30 находятся в процессе.

Ранее сообщалось, что в Москве начнется тестирование первого беспилотного трамвая. В перспективе этот вид транспорта может курсировать по городу. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что такой транспорт можно использовать круглые сутки и программировать его на заданное расписание. Также сообщалось, что беспилотный общественный транспорт может появиться в Москве к 2040 году.

По Москве уже передвигаются порядка 100 беспилотных автомобилей. Суммарно они преодолели почти пять миллионов километров. Как подчеркивали в Дептрансе, беспилотники помогут снизить заторы, а также предотвратить около 70 процентов аварий.

