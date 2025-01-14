Поезда "Аэроэкспресс" курсируют штатно в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Поезда "Аэроэкспресс" в Шереметьево и Домодедово курсируют по графику в условиях снегопада, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

В пресс-службе уточнили, что принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфорта поездок вне зависимости от погодных условий.

Ежегодно перед зимним сезоном компания проводит плановую подготовку подвижного состава и терминалов к работе в условиях низких температур и обильных осадков. В течение всего холодного периода токоприемники поездов обрабатываются антигололедной смазкой, а во время непогоды на конечных станциях усиливаются бригады для очистки прислонно-сдвижных дверей от наледи и снега.

В "Аэроэкспрессе" рекомендовали пассажирам в плохую погоду ожидать посадку в электропоезд в железнодорожных терминалах.

Кроме того, в штатном режиме работают аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево, указали представители воздушных гаваней.

Между тем коммунальные службы Москвы очистили дороги и тротуары от снега, а также провели противогололедную обработку. Цикл работ провели в 16:00. Его повторение запланировано на 22:00 14 января.

При уборке снега специалисты уделяют особое внимание пешеходным зонам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК.