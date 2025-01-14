Градостроительный комплекс подготовил более 55 дорожных карт в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Единый контактный центр градостроительного комплекса подготовил 57 дорожных карт для застройщиков в 2024 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя ведомства Владислава Овчинского.

Дорожная карта представляет собой подробное руководство по административным процедурам, которые необходимо выполнить для реализации строительного проекта в столице. Кроме того, в дорожной карте указаны сроки выполнения каждого шага и перечень требуемых документов. Застройщик может получить ее на безвозмездной основе.

"Дорожная карта дает четкое понимание последовательности действий при прохождении процедур и помогает эффективно спланировать проект", – уточнил Овчинский.

Чтобы приступить к работе, необходимо предоставить информацию об объекте недвижимости или кадастровом номере земельного участка. Также потребуются контактные данные заявителя и актуальный адрес электронной почты, на который будет отправлен готовый документ, обратил внимание глава комплекса.

В пресс-службе ведомства напомнили, что единый контактный центр был создан, чтобы предоставлять справочно-консультационные услуги как застройщикам, так и гражданам по всем вопросам, связанным с градостроительством и строительством.

Между тем в прошлом году Мосгосстройнадзор выдал 73 разрешения на строительство социальных объектов за счет средств девелоперов. Они предполагают возведение детских садов и школ, медицинских учреждений, спортивных сооружений и объектов культуры общей площадью около 734 тысяч квадратных метров.