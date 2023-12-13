Расписание ряда поездов Казанского направления и МЦД-3 изменится с 19 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменится с 19 декабря. Это связано с модернизацией контактной сети на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Уточняется, что окна будут 19, 20 и 23 декабря в интервале между 00:05 и 06:15. Преимущественно работы будут вестись по ночам, чтобы сохранить объемы движения в утренние и вечерние часы пик.

Во время работ движение будут поочередно приостанавливать по 1-му и 2-му главным путям, поэтому расписание пригородных поездов скорректировали. Так, у некоторых изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Ряд поездов проследуют по укороченным маршрутам, часть выведут из расписания.

В МЖД попросили с пониманием отнестись к работам, а также ознакомиться с изменениями в расписании. Сделать это можно на сайте РЖД в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на остановочных пунктах и вокзалах.

График движения поездов МЖД изменился с 10 декабря. В дальнем следовании курсирует 251 пара пассажирских поездов, 23 из которых новые. Последние начали отправляться с Ярославского, Павелецкого, Казанского и Восточного вокзалов.

Также сообщалось, что по будням с 22:00 до 04:30 с 13 по 30 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях первого МЦД-1 изменится расписание поездов. Изменения вызваны строительством станции Петровско-Разумовская.

Составы ЦППК начали курсировать по новому расписанию 10 декабря