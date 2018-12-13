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13 декабря, 16:18

Более 100 человек обратились за справками об опоздании из-за сбоя в метро

транспорт эксклюзив

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Московском метрополитене рассказали о пассажирах, обратившихся за справками об опоздании в связи со сбоем в работе метро.

"11 декабря за справками об опоздании обратилось более 100 пассажиров", – рассказали в пресс-службе метро.

В Московском метрополитене уточнили, что сейчас не обязательно лично приходить в управление метрополитена, если только вам не нужен оригинал.

"Отсканированный документ вам могут направить по факсу или электронной почте", – сообщает пресс-служба. Для этого нужно позвонить по одному из указанных телефонов: 8 (495) 622-15-69, 8 (495) 688-03-25, 8 (495) 688-03-26.

Утром 11 декабря сбой произошел сразу на двух ветках метрополитена: Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой. По сообщениям пресс-службы метро, опоздания на фиолетовой ветке были вызваны задержкой дверей. На зеленой ветке один из составов вышел из строя.

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