Более 100 человек обратились за справками об опоздании из-за сбоя в метро

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Московском метрополитене рассказали о пассажирах, обратившихся за справками об опоздании в связи со сбоем в работе метро.
"11 декабря за справками об опоздании обратилось более 100 пассажиров", – рассказали в пресс-службе метро.
В Московском метрополитене уточнили, что сейчас не обязательно лично приходить в управление метрополитена, если только вам не нужен оригинал.
"Отсканированный документ вам могут направить по факсу или электронной почте", – сообщает пресс-служба. Для этого нужно позвонить по одному из указанных телефонов: 8 (495) 622-15-69, 8 (495) 688-03-25, 8 (495) 688-03-26.
Утром 11 декабря сбой произошел сразу на двух ветках метрополитена: Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой. По сообщениям пресс-службы метро, опоздания на фиолетовой ветке были вызваны задержкой дверей. На зеленой ветке один из составов вышел из строя.
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