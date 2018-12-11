Пассажирка метро рассказала о сбое

Пассажирка рассказала порталу Москва 24 о сбое на Замоскворецкой линии Московского метрополитена. По ее словам, неполадки начались в районе 8:30 утра.

"На "Красногвардейской" объявляли, что поезда движутся с увеличенным интервалом, стояли на всех станциях. В районе 9 часов нас высадили из поезда на "Кантемировской", и прибывающие поезда стояли минут по 7 на станции, забитые людьми", – сообщила девушка.

Из-за сбоя она была вынуждена часть пути проделать пешком. "Цены на такси резко скакнули до заоблачных высот. В 9:15 я ушла в сторону "Каширской" пешком, примерно к 9:50 была на "Каширской". К этому времени поезда уже шли нормально, интервал вроде был стандартный, и можно было влезть в поезд", – рассказала пассажирка.

Утром 11 декабря сбой произошел сразу на двух ветках метрополитена: Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой. По сообщениям пресс-службы метро опоздания на фиолетовой ветке были вызваны задержкой дверей. На зеленой ветке один из составов вышел из строя.

Сейчас движение на всех ветках метрополитена восстановлено.