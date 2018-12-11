Причиной задержки поездов на фиолетовой ветке стало удержание дверей

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Задержка в движении поездов на фиолетовой ветке метро произошла из-за удержания дверей. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московского метрополитена.

"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места", – подчеркнули в пресс-службе. Сотрудники метро пояснили, что, согласно правилам безопасности, в таких случаях всех пассажиров приходится высаживать из вагонов, чтобы проверить дверные механизмы.

По словам представителей подземки, "такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии", что, в свою очередь, отрицательно влияет на график движения поездов, а пассажиры толпятся на платформах.

Также стало известно, что приостановка движения на зеленой ветке – на участке от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" – произошло по техническим причинам. "Один из поездов мы были вынуждены убрать с линии", – уточнили сотрудники метро. Они заверили, что сейчас движение по всем линиям осуществляется по графику.

Ранее пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что из-за задержек в движении поездов 11 декабря никто не пострадал.

Утром во вторник поезда следовали с увеличенными интервалами сразу на двух линиях столичного метро – Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской. На фиолетовой ветке задержки наблюдались на участке от "Котельников" в центр, а на зеленой – от "Орехово" до "Автозаводской".