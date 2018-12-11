Поезда на двух ветках метро ходят с увеличенными интервалами

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро на участке от "Котельников" в центр ходят с увеличенными интервалами. Об этом сообщает Twitter столичной подземки.
На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов от «Котельников» в центр. Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.
Представители метрополитена пояснили, что движение составов вводится в график. Причины задержки не уточняются. По словам самих пассажиров, на каждой станции ветки поезда стоят по несколько минут.
Кроме того, интервалы движения поездов увеличены на 7–10 минут на Замоскворецкой линии. Задерживаются составы, направляющиеся с юга в центр. "От "Орехово" до "Автозаводской" временно нет движения поездов. Делаем все, чтобы поехать как можно скорее", – уточнили в пресс-службе подземки.
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