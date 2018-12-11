Движение на всех линиях метро ввели в график

Поезда на всех линиях Московского метрополитена в настоящее время ходят в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Движение по всем линиям #мосметро осуществляется в соответствии с графиком. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.



Утром 11 декабря поезда задерживались на Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях. На фиолетовой ветке увеличенные интервалы были на участке от "Котельников" в центр, а на зеленой – от "Орехово" до "Автозаводской".

Как стало известно позже, сбой на "Автозаводской" вызвала неисправность состава. Спустя некоторое время пресс-служба подземки сообщила о восстановлении движения поездов на зеленой ветке.