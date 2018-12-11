Движение на участке от "Орехово" до "Автозаводской" восстановлено

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Движение поездов на участке зеленой ветки метро от "Орехово" до "Автозаводской" восстановлено. Об этом сообщается в микроблоге столичного метрополитена в Twitter.

"Движение на участке Замоскворецкой линии от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" восстановлено и вводится в график", – сказано в сообщении подземки.

Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от ст. «Орехово» до ст. «Автозаводская» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.



Утром 11 декабря на зеленой ветке метро произошел сбой. Причиной сбоя, уточнили в подземке, стала неисправность одного из поездов. Он застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк".

Также сбой в расписании поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро. На участке фиолетовой ветки от "Котельников" в центр поезда ходят с увеличенными интервалами. По словам пассажиров, на каждой станции ветки составы стоят по несколько минут.