Движение в столичном метро восстановлено

Утром 11 декабря на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро произошел сбой. Поезда ходили с увеличенными интервалами, из-за чего образовался большой поток людей. Сейчас движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком.

Что случилось

Сперва сбой произошел на фиолетовой ветке метро. С 7:30 с увеличенными интервалами ходили поезда от "Котельников" в направлении к центру. Как рассказали сами пассажиры, на каждой станции ветки составы стояли по несколько минут.

Причиной задержки стала высадка двух поездов из-за удержания дверей.

"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места", – сообщили в пресс-службе подземки Агентству "Москва".

Уточняется, что правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы. Причем такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие – на заполненности последующих поездов.

Фото: twitter.com/ZlobnyV

Около 9:00 сбой произошел на Замоскворецкой линии метро. Движение полностью отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской".

В подземке сообщили, что причиной этого стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк". Поезд пришлось убрать с линии, и сейчас он проходит проверку.

Фото: vk.com/exploboy

Как рассказал один из пассажиров телеканалу Москва 24, на станции "Текстильщики" он не смог сесть в 10 поездов.

"То есть приезжали поезда полностью заполненные. Один, максимум два человека, могли туда "запихнуться". Минут 40 я ждал своей очереди, и так и не дождался. Интервалы между поездами составляли около пяти минут. Думал, как оттуда быстрее выбраться, чтобы на работу успеть, и на такси поехал", – отметил он.

Реакция соцсетей

Соцсети заполнены видео и фотографиями заполненных людьми станций столичной подземки.

"А какое у вас доброе утро", – обращаются пользователи к подписчикам.



Кто-то из пользователей Instagram шутит под видео о своем везении. "Везет, как утопленнику..." – говорится под постом.



Есть и те, кто грустно называют себя "ждунами".



А есть и те, кто вовсе не унывает и старается находить во всем только лучшее. Так, один из пользователей предложил сделать музыку в наушниках погромче и представить себя на концерте.