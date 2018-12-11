Движение в столичном метро восстановлено

Утром 11 декабря на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро произошел сбой. Поезда ходили с увеличенными интервалами, из-за чего образовался большой поток людей. Сейчас движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком.
Сперва сбой произошел на фиолетовой ветке метро. С 7:30 с увеличенными интервалами ходили поезда от "Котельников" в направлении к центру. Как рассказали сами пассажиры, на каждой станции ветки составы стояли по несколько минут.
Причиной задержки стала высадка двух поездов из-за удержания дверей.
"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места", – сообщили в пресс-службе подземки Агентству "Москва".
Уточняется, что правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров и проверить двери и дверные механизмы. Причем такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие – на заполненности последующих поездов.
Фото: twitter.com/ZlobnyV
Около 9:00 сбой произошел на Замоскворецкой линии метро. Движение полностью отсутствовало на пяти станциях: на участке от "Орехово" до "Автозаводской".
В подземке сообщили, что причиной этого стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк". Поезд пришлось убрать с линии, и сейчас он проходит проверку.
Фото: vk.com/exploboy
Как рассказал один из пассажиров телеканалу Москва 24, на станции "Текстильщики" он не смог сесть в 10 поездов.
"То есть приезжали поезда полностью заполненные. Один, максимум два человека, могли туда "запихнуться". Минут 40 я ждал своей очереди, и так и не дождался. Интервалы между поездами составляли около пяти минут. Думал, как оттуда быстрее выбраться, чтобы на работу успеть, и на такси поехал", – отметил он.
Соцсети заполнены видео и фотографиями заполненных людьми станций столичной подземки.
"А какое у вас доброе утро", – обращаются пользователи к подписчикам.
Кто-то из пользователей Instagram шутит под видео о своем везении. "Везет, как утопленнику..." – говорится под постом.
Есть и те, кто грустно называют себя "ждунами".
А есть и те, кто вовсе не унывает и старается находить во всем только лучшее. Так, один из пользователей предложил сделать музыку в наушниках погромче и представить себя на концерте.
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