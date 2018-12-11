Очевидец рассказал о сбое в столичном метро

Движение на Замоскворецкой линии метро было временно приостановлено по техническим причинам, в настоящий момент поезда курсируют по графику. Очевидец Борис рассказал порталу Москва 24, что этим утром ему пришлось "постоять" вместе с другими пассажирами в перегоне между "Коломенской" и "Технопарком".

"Стояли на мосту, поэтому в вагоне хоть немного воздуха было. После 20-25 минут простоя даже кто-то начал шутить, разряжая обстановку. А так в вагоне спокойно было, пассажиры с пониманием к друг другу относились", – рассказал Борис.

"По связи сообщали: "Сохраняйте спокойствие, поезд через 5 минут отправится". Но особого негодования или возмущений не было, все равно ситуация была по сути безвыходной", – прокомментировал Борис.

Утром 11 декабря на Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линиях метро произошел сбой. Поезда ходили с увеличенными интервалами, из-за чего образовался большой поток людей. Сейчас движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком.

По сообщению пресс-службы Московского метрополитена, причиной задержки стала неисправность состава, который застрял в тоннеле на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк". Поезд был убран с линии и сейчас он проходит проверку.

Сейчас движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком.