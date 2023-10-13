Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в выходные

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Александра Липкина

Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в выходные с 14 по 16, а также с 28 по 30 октября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Часть поездов отменят, часть проследует только от/до Савеловского и Белорусского вокзалов. Интервалы движения поездов частично увеличат до 40 минут. Часть составов будет ходить с измененным набором остановок на обоих направлениях.

На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы увеличат до одного часа. Значительную часть рейсов аэроэкспрессов отменят.

В выходные будет закрыт путь в сторону Москвы на участке от Бескудникова до Савеловского вокзала, поезда здесь будут следовать по очереди по пути в сторону области.

Ранее сообщалось, что расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в октябре из-за капремонта второго главного пути на перегоне Шатура – Кривандино.

Технологические окна назначены в будни, начиная со второй декады октября и до конца месяца. За это время специалисты проведут полный цикл ремонтно-путевых работ.



График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные