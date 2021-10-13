На МЦД-2 и Курском направлении МЖД затруднено движение из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
На Курском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено движение в сторону Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На D2 и Курском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда у станции Остафьево по техническим причинам. Вместе с МЖД принимаем меры по восстановлению графика", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что некоторые поезда могут быть отменены. Также возможен пропуск составами отдельных остановок. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями.
Ранее сообщалось, что 16 и 17 октября временно изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2. На участке Москва Рижская – Подмосковная будут проводиться работы.
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