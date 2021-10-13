На МЦД-2 и Курском направлении МЖД затруднено движение из-за остановки поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

На Курском направлении МЖД и МЦД-2 затруднено движение в сторону Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На D2 и Курском направлении затруднено движение в сторону Москвы из-за остановки поезда у станции Остафьево по техническим причинам. Вместе с МЖД принимаем меры по восстановлению графика", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что некоторые поезда могут быть отменены. Также возможен пропуск составами отдельных остановок. Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 октября временно изменится расписание пригородных поездов Рижского направления МЖД и МЦД-2. На участке Москва Рижская – Подмосковная будут проводиться работы.

