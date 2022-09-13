Временные правила очередности железнодорожных перевозок могут продлить в РФ

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Правительство РФ рассматривает возможность продления действия временных правил определения очередности перевозок грузов. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
По информации СМИ, данный регламент, заместивший правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, будет действовать до июля 2023 года.
Временный порядок определения очередности грузов был утвержден в марте 2022 года на уровне перевозчика ОАО "РЖД". Благодаря ему грузы высокого передела и продукция северо-западных регионов страны, потерявших рынки сбыта в Европе, получили доступ на БАМ и Транссиб.
Сложившуюся ситуацию негативно оценили представители предприятий угольной промышленности. В связи с введением новых правил их продукция из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы утратила приоритет транспортировки на Восточном полигоне.
Отмену временного регламента также ранее поддержал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Выступая на ВЭФ, руководитель ведомства назвал правила недискриминационного доступа "более правильной системой очередности движения грузов".
В августе стало известно, что ОАО "РЖД" рассматривает возможность ввода новой тарифной системы для пассажирских перевозок уже в 2023 году вместо запланированного 2026 года. Помимо этого, будет введена новая модель индексации грузовых тарифов.
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