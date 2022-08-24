РЖД назначили более 700 дополнительных рейсов на юг России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские железные дороги назначили на август – сентябрь более 730 дополнительных рейсов в регионы юга России для перевозки отдыхающих. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

"Чтобы предложить отдыхающим больше мест, запускаем дополнительные поезда. В том числе назначили более 730 рейсов дополнительных поездов для вывоза отдыхающих с юга", – говорится в релизе.

Отмечается, что на август назначено порядка 490 рейсов, на сентябрь – более 240. В РЖД добавили, что в последнем месяце лета планируют вывезти с южных курортов более 2,4 миллиона пассажиров, что на четверть больше, чем в 2021 году. К настоящему моменту компания реализовала более 2 миллионов билетов на эти поезда.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги (РЖД) делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты.

Министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки государство также предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.