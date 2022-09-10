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Политика

01:49

Минфин США заявил, что запрет на морские перевозки нефти РФ вступит в силу 5 декабря

политика

Фото: depositphotos/Asteri

США вместе с союзниками из G7 и Евросоюза введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов – 5 февраля. Об этом заявили в американском министерстве финансов.

Отмечается, что коалиция намерена сделать исключения из запрета для поставок, укладывающиеся в ценовые ограничения, которые определят союзники, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.

Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.

Из-за роста цен на энергоресурсы Европу уже захлестнули протесты

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Сюжет: Санкции

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