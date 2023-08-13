Авиастроители из России и Белоруссии прорабатывают детали создания совместного самолета

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В этом году началась проработка деталей создания и производства белорусско-российского пассажирского самолета. Вопрос находится на стадии межправительственного согласования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Андрея Тучина, главного инженера предприятия "588-й авиационный ремонтный завод".

"Как только будет принято решение о финансировании проекта, я думаю, что уже в этом году пойдет работа более быстрыми темпами. Но, не дожидаясь даже решения, наше предприятие прорабатывает с нашим российским партнером все технические моменты, варианты сотрудничества. Уже углубляемся даже в детали", – сказал Тучин.

Инженер подчеркнул, что количество заказов от российских партнеров "растет в прогрессии". В настоящее время предприятие прорабатывает договоры по самолетам Ту-214, МС-21, Sukhoi Superjet, Ил-76.

В начале июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российско-белорусский двухмоторный 19-местный самолет будет коммерчески эксплуатироваться с 2028 года. Завершить его сертификацию планируется в 2027 году.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet (SSJ-100) модернизировали с применением российских материалов на отечественном производстве. Детали, которые раньше производились во Франции, теперь производятся на Рыбинском заводе.