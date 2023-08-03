Белорусские компоненты в программах локализации приравняют к российским – Мантуров

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Компоненты, произведенные в Белоруссии, будут засчитываться в балльных программах локализации как российские, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает ТАСС.

"Это будет справедливо. Сергей Александрович (Серебряков. – Прим. ред.) просто еще не знает последнее решение, это уже сделано", – сказал он во время встречи Владимира Путина с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Таким образом Мантуров прокомментировал высказывания гендиректора "Кировского завода" Сергея Серебрякова.

Он, в свою очередь, заявлял, что белорусские предприятия сопоставимы с китайскими в плане признания технологических операций и с точки зрения системы локализации.

"Мне кажется, надо обратить на это внимание", – подчеркнул Серебряков.

Ранее Мантуров заявлял, что пассажирский самолет, произведенный Россией и Белоруссией, будет запущен в коммерческую эксплуатацию в 2028 году, в 2027-м он получит необходимые сертификаты.

Речь идет о 19-местном самолете, который станет заменой чешскому легкому двухмоторному самолету L-410. Он будет предназначен для региональных и местных авиалиний. Строительством самолета займется "558-й Авиационный ремонтный завод" в городе Барановичи и "Уральский завод гражданской авиации".

