Дачникам советуют выезжать из Москвы после 20:00

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дачникам порекомендовали выезжать в пятницу из Москвы до 15:00 или после 20:00 из-за возможных пробок до 7 баллов на дорогах столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Сейчас движение в городе оценивается в 4 балла, к вечеру прогнозируем 6–7 баллов", – уточняется в сообщении.
Самая сложная ситуация сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Кетчерской до Рязанского проспекта, на внешней стороне МКАД от Новоегорьевского шоссе до Лермонтовского проспекта, а также на внутренней стороне ТТК – от Дорогомиловского моста до улицы Нижняя Масловка.
В ведомстве предупредили о плотном движении на Щелковском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе.
Пробки также ожидаются на Волгоградском и Рязанском проспектах, Липецкой улице и шоссе Энтузиастов.
Ранее стало известно, что движение на участке Севастопольского проспекта в районе Коньково ограничат с 18 августа по 15 октября в связи с инженерными работами. Об этом сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.
Там уточнили, что движение транспорта на участке Севастопольского проспекта в районе дома 1, строение 16, по улице Введенского будет осуществляться по двум полосам с сохранением существующей ширины проезжей части за счет обустройства временных расширений.
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