Домодедово перевел все международные рейсы в терминал Т2

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все международные рейсы в Домодедово с 13 июля обслуживаются в новом сегменте пассажирского терминала – Т2. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

В сообщении вылетающим пассажирам предложили использовать нулевую (0) входную группу и подъездные отметки А5-А7, В5-В7. Для встречающих на автомобиле отвели нижний уровень эстакады: отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник заявил, что в данный момент въезд во все страны Балтии закрыт для россиян. Также для них недоступны Финляндия, Польша, а в будущем подобное решение могут принять и ряд других европейских стран.

До этого сообщалось, что российские авиакомпании смогут осуществлять полеты в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. Соответствующее соглашение было заключено в целях развития сотрудничества.

Международные рейсы в Домодедово переведут в новый сегмент терминала Т2