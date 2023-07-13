Треть работающих россиян сообщили, что у них нет машины в семье

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Около 34% работающих россиян признались, что у них нет автомобиля в семье. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на совместное исследование платформ "Авито Работа" и "Авито Авто".

Отмечается, что в исследовании поучаствовали более 10 тысяч респондентов. Лидером по автомобилизации среди городов-миллионеров стал Челябинск. Там 21% опрошенных заявили, что у них нет в семье личного вида транспорта. На втором месте – Казань (25%), на третьем – Москва (28%).

Аналитики уточняют, что чаще всего машины в семье нет у молодых людей в возрасте 18–24 лет (49%) и жителей небольших (до 100 тысяч человек) населенных пунктов (36%).

Согласно исследованию, чаще всего автомобилем пользуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. Также к этой группе относятся респонденты, в семьях которых доход на одного человека находится на уровне 60 тысяч рублей и выше. При этом те, у кого на члена семьи доход составляет около 30 тысяч и ниже, пользуются личным видом транспорта реже всего.

Также 37% работающих опрошенных заявили, что планируют купить новый или подержанный автомобиль в ближайшие полгода. Чаще других об этом сообщали участники от 25 до 34 лет (44%). Меньше желающих в возрастных группах 45–54 (31%) и 55–64 (25%).

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