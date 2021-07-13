Поезда задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги, в сторону области составы следуют без остановок от Москворечья до Подольска. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В сторону Москвы часть поездов следует с задержкой", – уточнили в ведомстве.

Пассажиров призвали к внимательности при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам каждые выходные июля будет частично закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская. Пассажиры не смогут воспользоваться транспортом в период с 12:00 до 14:00.