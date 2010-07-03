Северный вестибюль станции "Спартак" заработал в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Северный вестибюль станции метро "Спартак" заработал в обычном режиме, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Ранее его закрывали для входа, вместо него рекомендовали пользоваться южным вестибюлем.

В 19:00 на стадионе "Открытие Арена" начался матч нового сезона российской премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи". Стартовала РПЛ 12 июля с игры между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо".