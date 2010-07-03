Вход на станцию метро "Спартак" ограничен

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Северный вестибюль станции метро "Спартак" временно работает только на выход пассажиров, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Для входа рекомендуется пользоваться южным вестибюлем.

В 19:00 на стадионе "Открытие Арена" состоится матч нового сезона российской премьер-лиги. Там встретятся "Спартак" и "Сочи". Добираться до места зрителям советуют через станции "Спартак" и "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии.

Билеты на обратную поездку в метро лучше купить заранее. Это поможет сэкономить время в пути после матча, пояснили в подземке. Оплатить проезд можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.