РПЛ вернулась ничьей "Арсенала" и "Динамо" в матче открытия

12 июля стартовал новый сезон Российской премьер-лиги. Матчем открытия стала встреча между "Арсеналом" и "Динамо" в Туле, которая закончилась ничьей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, как прошел этот матч, и оценивает шансы бело-голубых в чемпионате.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В прошлом сезоне "Динамо" выглядело неплохо. Да, несмотря на 12-е место и борьбу за выживание в таблице, команда Дмитрия Хохлова демонстрировала интересный и местами очень правильный с точки зрения тактики футбол, которому постоянно чего-то не хватало. Где-то не хватало мастерства, где-то недорабатывали игроки. Одной из главных проблем бело-голубых была этакая дискретность: "Динамо" периодически выдавало отдельные удачные отрезки, которые могли полностью перевернуть исход матча, но при этом проваливало оставшуюся часть поединка. И после каждой второй встречи возникал один и тот же вопрос: что мешало так играть весь матч?

Мешал в том числе и подбор игроков. Поэтому "Динамо" перед стартом сезона укрепилось сразу шестью новыми футболистами. Из "Ахмата", "Рубина" и донецкого "Шахтера" перебрались опытные защитники Заурбек Плиев, Игорь Калинин и Иван Ордец. Среднюю линию укрепили польский талант Себастиан Шиманьский из "Легии", Рамиль Шейдаев из "Крыльев Советов", Шарль Каборе из "Краснодара" и Сергей Паршивлюк из "Ростова". Последнему на встрече с болельщиками сразу же припомнили капитанство в "Спартаке", воспитанником которого Паршивлюк является. Но игрок ответил достойно: "Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой на поле".

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Не хватало только усиления в линии нападения. Но покупку нового "топового форварда" уже пообещал спортивный директор "Динамо" Роман Орещук. Правда, начинать сезон пришлось со старыми нападающими в обойме. Причем с тем же соперником, с которым бело-голубые провели заключительный матч прошедшего чемпионата – тульским "Арсеналом". Та встреча, которая стала для "Динамо" первой игрой на стадионе "ВТБ Арена" после реконструкции, закончилась результативной ничьей со счетом 3:3. Туляки с той игры потеряли Луку Джорджевича, Резиуана Мирзова, Зелимхана Бакаева и Мохаммеда Кадири, которые вернулись из аренды в свои клубы. Но все же сохранили боеспособный состав, пока что вполне годящийся для борьбы в квалификации Лиги Европы.

Первый тайм поединка "Арсенала" и "Динамо" закончился с серьезным игровым преимуществом последних. На 16-й минуте счет открыл Мигель Кардозу. Португалец оказался первым на подборе и с левой ноги положил фантастический гол в дальний угол. "Арсенал" имел несколько хороших возможностей, чтобы сравнять. Но и "Динамо" могло забить еще – отлично действовала защита "оружейников". В итоге на перерыв москвичи ушли с минимальным перевесом. Во втором тайме столичную команду начало лихорадить, как в старые-добрые. Туляки заметно поднажали и стали прижимать бело-голубых к собственной штрафной. В конце концов, это сработало: на 84-й минуте счет сравнял Гиа Григалава. Грузинский защитник подключился к атаке, мощно пробил из-за пределов штрафной и по красиво уходящей дуге отправил мяч в нижний угол. "Динамо" уже не смогло отыграться, и уехал из Тулы всего лишь с одним очком вместо трех.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

"Динамо" вошло в новый сезон со старыми проблемами, но делать из этого какие-то выводы пока рано. Для начала, на игру с "Арсеналом" не поехали Паршивлюк и Каборе, да и дождливая погода тоже внесла определенные изменения. В целом бело-голубые выглядели гораздо лучше себя год назад, и это уже радует. Перед сезоном было понятно, что команда нацелена на что-то большее, чем место рядом с зоной вылета, и по первой игре кажется, что желания "Динамо" (если, конечно, "Динамо" не хочет выиграть чемпионат) совпадают с возможностями: этот клуб может бороться за попадание в еврокубки. И у него теперь есть красивый стадион, который привлечет на футбол еще больше болельщиков. Осталось только добиться нужного результата.