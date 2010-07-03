Российская премьер-лига представила дизайн нового кубка

Фото: premierliga.ru

Российская премьер-лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться победителю чемпионата России по футболу с сезона-2019/20.

Новая наградная линейка разработана совместно со студией Артемия Лебедева, которая годом ранее представила новый логотип РПЛ. На новом лого изображен сине-бело-красный медведь, вписанный в пятиугольник.



Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. Она перешла на вечное хранение "Зениту", который в прошлом сезоне в пятый раз выиграл регулярное первенство.

Новый сезон РПЛ стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо".

В минувшие выходные "Зенит" проиграл "Локомотиву" в матче за Суперкубок.

