Российская премьер-лига представила дизайн нового кубка

Российская премьер-лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться победителю чемпионата России по футболу с сезона-2019/20.
Новая наградная линейка разработана совместно со студией Артемия Лебедева, которая годом ранее представила новый логотип РПЛ. На новом лого изображен сине-бело-красный медведь, вписанный в пятиугольник.
Предыдущая версия чемпионского кубка вручалась с сезона-2014/15. Она перешла на вечное хранение "Зениту", который в прошлом сезоне в пятый раз выиграл регулярное первенство.
Новый сезон РПЛ стартует 12 июля матчем между тульским "Арсеналом" и московским "Динамо".
В минувшие выходные "Зенит" проиграл "Локомотиву" в матче за Суперкубок.
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