РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок UEFA

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Заявку Казани на проведение матча за Суперкубок UEFA поддержал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
По его словам, "на бумаге все очень хорошо и все предпосылки для победы налицо". При этом почетный глава РФС отметил, что "многое зависит от того, как будет работать местный оргкомитет", сможет ли убедить UEFA в превосходстве Казани над остальными кандидатами.
"В Татарстане надо создать специальный комитет, который будет заниматься исключительно продвижением этой заявки", – заявил Колосков в беседе с RT.
При этом он не согласился, что UEFA может отказать России, так как стремится расширить географию турниров. "То, что мы совсем недавно принимали чемпионат мира, скорее в плюс, чем в минус. Во-первых, это опыт, ну а во-вторых, мы продемонстрировали всему миру, что умеем и любим принимать гостей", – считает Колобков.
Он напомнил о тысячах болельщиков, посетивших Россию во время ЧМ-2018 и заверил, что "Казань готова к такому ажиотажу". "Город способен принять и комфортабельно разместить не только команды и их болельщиков, но и интернациональную массу нейтральных поклонников футбола", – считает почетный президент РФС.
Ранее сообщалось, что россияне лидируют по заявкам на приобретение билетов чемпионат Европы по футболу в 2020 году. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Игры примут Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Бильбао, Глазго, Амстердам и Санкт-Петербург. Продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 года стартовала 12 июня 2019 года. Один человек может подать заявку не более чем на четыре билета в одной ценовой категории на один матч в течение дня.
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