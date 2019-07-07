"Локомотив" наконец-то выиграл Суперкубок России. С четвертой за пять лет попытки

В субботу, 6 июля на столичной "ВТБ-Арене" состоялся матч за Суперкубок России. Московский "Локомотив" встречался с петербургским "Зенитом" и одержал победу со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

За последние несколько лет железнодорожники под руководством Юрия Семина выиграли в пределах страны, кажется, все, что только было можно: дважды Кубок России и чемпионат – впервые за 14 лет. Не хватало лишь одного трофея – не самого главного, но все же принципиального – Суперкубка России. Принципиального, потому что "Локомотив" за пять лет пытался выиграть его три раза. И все три раза проиграл.

В 2015 году красно-зеленые, которых тогда возглавлял нынешний тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко, уступили по пенальти "Зениту". Двумя годами позднее "Локомотив" в статусе победителя Кубка России (уже с Семиным у руля) встречался с чемпионом России – московским "Спартаком". И вновь проиграл.

В прошлом году дошло до смешного: "Локомотив", ставший победителем чемпионата, должен был сразиться за Суперкубок с обладателем Кубка России "Тосно". Но тот приказал долго жить, и на замену подоспел вице-чемпион страны ЦСКА. На тот момент армейцы были не в лучшей форме: из клуба только-только массово ушли ветераны и звезды команды, состав был почти полностью из тогда еще никому не известных молодых футболистов. Но ЦСКА умудрился выиграть в дополнительное время, забив один-единственный гол.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В этом году "Локомотиву" – снова как обладателю Кубка России – представилась очередная возможность побороться за Суперкубок с победителем чемпионата "Зенитом". И наверняка многие фанаты железнодорожников отнеслись к этому матчу весьма настороженно. Тем более, что в 2015 году красно-зеленые уже уступили петербургскому клубу. Но в этот раз все получилось совсем иначе.

"Локомотив" забил уже на шестой минуте. Рифат Жемалетдинов вырезал отличную передачу в штрафную, а Федор Смолов мощно зарядил в ближний угол. Андрей Лунев вполне мог отбить, но не справился с этим ударом. Железнодорожники сохраняли минимальное преимущество вплоть до конца первого тайма, однако перед свистком на перерыв "Зенит" сумел отыграться. Сине-бело-голубые организовали неплохую атаку, Игорь Смольников подал с правого фланга в штрафную, где не разобрались игроки "Локо". Мяч оказался у Сердара Азмуна, который без особых нервов катнул снаряд в угол.

В начале второго тайма сценарий повторился практически без изменений. На 52-й минуте Смольников после ускорения по флангу подал в штрафную, а Азмун зацепился за мяч. Но на этот раз иранец сделал все еще более изящно: он красиво развернулся, убрав защитника красно-зеленых и освободив себе километровое пространство перед воротами. А после этого протолкнул мяч мимо Гилерме.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Но "Локомотив" не собирался сдаваться. Едва не забил второй мяч Федор Смолов, но выручила перекладина. Тем не менее на 78-й минуте железнодорожники добились своего. Красно-зеленые находились в позиционной атаке, мяч из центра перешел на правый фланг к Алексею Миранчуку. А тот убрал снаряд под левую ногу и выдал красавец-гол, отправив мяч в дальний угол.

Спустя три минуты все тот же Миранчук оформил дубль. Алексей протащил мяч едва ли не от своей штрафной, беспрепятственно дошел до штрафной соперника и филигранно катнул мяч в правый угол. После этого гола "Локомотив" имел несколько великолепных шансов забить и четвертый. "Зенит" же оказался к такому развитию событий не готов. А на 92-й минуте еще и остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Магомед Оздоев. В итоге счет остался неизменным.

"Локомотив" выиграл третий в своей истории Суперкубок России. Примечательно, что все три трофея команда взяла под руководством Юрия Семина. Этот Суперкубок стал для железнодорожников первым с 2005 года. Понадобилось всего пять попыток: четыре за последнюю пятилетку и еще одна – в 2008 году. Но в этом году трофей все-таки взят. И еще один гештальт закрыт.