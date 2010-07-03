Около 40 рейсов задержано и отменено в трех аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает портал "Яндекс.Расписания". Вероятно, эти изменения связаны с погодными условиями, так как на территории столичного региона установилась осенняя погода с ливнями и грозами.

Отмечается, что во Внуково задержано 11 рейсов и 1 отменен. В Домодедово 9 рейсов задержали и 8 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево задержано 12 рейсов.

Это уже третий случай массового переноса рейсов за текущий месяц. Ранее подобные инциденты произошли 5 и 9 июля.