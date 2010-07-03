Около 40 рейсов задержано и отменено в трех аэропортах Москвы

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах, сообщает портал "Яндекс.Расписания". Вероятно, эти изменения связаны с погодными условиями, так как на территории столичного региона установилась осенняя погода с ливнями и грозами.
Отмечается, что во Внуково задержано 11 рейсов и 1 отменен. В Домодедово 9 рейсов задержали и 8 отменили.
В воздушной гавани Шереметьево задержано 12 рейсов.
Это уже третий случай массового переноса рейсов за текущий месяц. Ранее подобные инциденты произошли 5 и 9 июля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.