В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 вылетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В двух столичных аэропортах задержано и отменено свыше 30 рейсов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что во Внуково задержали 10 рейсов и 6 отменили. В Домодедово 7 вылетов задержаны и 9 были отменены.

Из воздушной гавани Шереметьево сообщений об отмене и переносе рейсов не поступало.

Напомним, ранее, 5 июля, столичные аэропорты также сообщали об изменениях в расписании перелетов.