В аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных аэропортах задержали и отменили 30 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внукове отложили пять рейсов и два перенесли.

В Шереметьеве задержали шесть рейсов, а Домодедове – восемь, еще девять отменили.

1 июля опоздавшие на рейс авиакомпании "Победа" пассажиры избили представителя перевозчика.