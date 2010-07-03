Служба поддержки Anytime Prime и Anytime недоступна после пожара

Служба поддержки каршеринговых сервисов Anytime Prime и Anytime временно недоступна после пожара в здании на Русаковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе оператора каршеринга "Делимобиль".
Как уточнили в пресс-службе Агентству "Москва", возгорание произошло в здании рядом с офисом "Делимобиля". "Администрация БЦ и пожарные эвакуировали весь БЦ, в том числе офисы "Делимобиль" и Anytime. Здание обесточено", – говорится в сообщении компании.
Пользователей предупредили, что по этой причине поддержка Anytime Prime и Anytime временно не работает, хотя колл-центр "Делимобиля" по-прежнему доступен. Кроме того, добавили в пресс-службе, временно не функционируют чаты в Телеграм и почта "Делимобиля". По срочным вопросам клиентов каршеринга готовы проконсультировать в соцсетях.
Ранее "Делимобиль" опроверг сообщения СМИ о пожаре в офисе компании.
Днем 13 июня в столичном главке МЧС сообщили о пожаре в бизнес-центре "Бородино Плаза". Возгорание удалось оперативно потушить. Из здания эвакуировали около 150 человек, информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
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