Служба поддержки Anytime Prime и Anytime недоступна после пожара

Служба поддержки каршеринговых сервисов Anytime Prime и Anytime временно недоступна после пожара в здании на Русаковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе оператора каршеринга "Делимобиль".

Как уточнили в пресс-службе Агентству "Москва", возгорание произошло в здании рядом с офисом "Делимобиля". "Администрация БЦ и пожарные эвакуировали весь БЦ, в том числе офисы "Делимобиль" и Anytime. Здание обесточено", – говорится в сообщении компании.

Пользователей предупредили, что по этой причине поддержка Anytime Prime и Anytime временно не работает, хотя колл-центр "Делимобиля" по-прежнему доступен. Кроме того, добавили в пресс-службе, временно не функционируют чаты в Телеграм и почта "Делимобиля". По срочным вопросам клиентов каршеринга готовы проконсультировать в соцсетях.

Ранее "Делимобиль" опроверг сообщения СМИ о пожаре в офисе компании.

Днем 13 июня в столичном главке МЧС сообщили о пожаре в бизнес-центре "Бородино Плаза". Возгорание удалось оперативно потушить. Из здания эвакуировали около 150 человек, информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.