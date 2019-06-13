Пожар произошел в бизнес-центре "Бородино Плаза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло на улице Русаковской, доме № 13 в административном здании на четвертом этаже.
В 12:44 пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали около 150 человек, сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.
Позднее оператор каршеринга "Делимобиль" опроверг появившуюся информацию в СМИ о пожаре в офисе компании. "Задымление в одном из соседних домов, у нас все нормально. Никого не эвакуировали", – заявила руководитель пресс-службы сервиса Алена Балакирева.
Ранее очевидцы сообщили о пожаре у БЦ "Президент Плаза" в районе Дорогомилово. По их данным, возгорание происходило на стройплощадке.
В МЧС сообщили, что загорелись две бытовки на Кутузовском проспекте, доме 32, строении 1. В 9:51 пожар площадью около 20 квадратных метров потушили. Сведений о пострадавших не поступало.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.