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Пожар произошел в бизнес-центре "Бородино Плаза". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло на улице Русаковской, доме № 13 в административном здании на четвертом этаже.

В 12:44 пожар был ликвидирован. Из здания эвакуировали около 150 человек, сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Позднее оператор каршеринга "Делимобиль" опроверг появившуюся информацию в СМИ о пожаре в офисе компании. "Задымление в одном из соседних домов, у нас все нормально. Никого не эвакуировали", – заявила руководитель пресс-службы сервиса Алена Балакирева.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре у БЦ "Президент Плаза" в районе Дорогомилово. По их данным, возгорание происходило на стройплощадке.

В МЧС сообщили, что загорелись две бытовки на Кутузовском проспекте, доме 32, строении 1. В 9:51 пожар площадью около 20 квадратных метров потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

