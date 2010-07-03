Автомобиль загорелся на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Автомобиль загорелся на северо-западе столицы. Как уточнили в МЧС, инцидент произошел на улице Сходненской.

"В настоящее время устанавливаются причины возгорания", – заявили "Вечерней Москве" в пресс-службе столичного главка ведомства.

По данным МЧС, машина загорелась по направлению в сторону области. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы сгорели два автомобиля: грузовой КамАЗ и легковушка Kia. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, уточнили в МЧС.