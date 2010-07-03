Два автомобиля сгорели на северо-востоке столицы

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Два автомобиля загорелись в столичном районе Северный, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел в районе дома 12 по Челябинскому шоссе. Там загорелись грузовой КамАз и легковушка Kia.

"Площадь возгорания составила 20 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших нет.